“Niet van deze wereld” en “met een toverstokje aangeraakt”: buitenlandse pers is laaiend enthousiast na nieuwe glansprestatie van Remco Evenepoel in Vuelta

L’Equipe: “Een aangekondigde triomf”

“Zoals verwacht heeft Evenepoel de chrono verpulverd”, schrijft het Franse L’Equipe. “Met deze eerste ritzege zit hij steviger in de rode leiderstrui. We kunnen ons niet voorstellen dat hij die trui nog zal verliezen. Eigenlijk was niemand verbaasd over de uitslag van deze enige tijdrit in de Vuelta.”

“De Belg had deze tijdrit wekenlang voorbereid door het parcours meerdere keren te verkennen. Een parcours dat perfect op zijn lijf geschreven was. Zoals verwacht heeft hij de concurrentie verpletterd. Dinsdag heeft de renner van Quick-Step Alpha Vinyl nog wat meer bevestigd dat hij naar Spanje gekomen was om op zijn 22ste zijn eerste grote ronde te winnen.”

SPORT: “Remco Evenepoel is niet van deze wereld”

“Madre Mia!”, schrijft het Spaanse SPORT na de tijdrit. “Remco Evenepoel is niet van deze wereld. Jaren geleden werd een succesvolle serie gefilmd waarin de indringers met groene gezichten maskers van mensen gebruikten om het menselijk ras uit te roeien. De uitdaging van Evenepoel is niet om een einde te maken aan de huidige beschaving, maar om zijn rivalen in de Vuelta elke dag te verpletteren. Wat een barbaarsheid.”

“Want rijden met een gemiddelde van 55,6 kilometer per uur over 31 kilometer is een prestatie die momenteel slechts binnen het bereik ligt van mogelijk vier andere renners, die allen afwezig zijn in de Vuelta: Wout van Aert, Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar en Filippo Ganna. Zelfs Primoz Roglic, niet te vergeten dat hij Olympisch kampioen is, lijkt niet klaar om deze snelheden te halen.”

Marca: “Lijkt door een toverstokje te zijn aangeraakt”

“Alicante bereidde een zeer zware tijdrit voor om duidelijkheid te scheppen in het algemeen klassement”, aldus het Spaanse Marca, dat woensdag trouwens ook een groot interview met Evenepoel in de krant had staan. “De 30,2 kilometer aan brede wegen boden een ideale gelegenheid voor de specialisten. Niemand twijfelde echter aan de zege van Remco Evenepoel, die wel door een toverstokje lijkt te zijn aangeraakt.”

Algemeen Dagblad: “Vuelta is allang beslist”

“Er schijnt in Spanje een drieweekse wielerkoers bezig te zijn, maar eerlijk gezegd heeft het met wielrennen niet veel te maken”, schrijft de Nederlander Thijs Zonneveld in zijn column in het Algemeen Dagblad. “De leider in het klassement is een jongen die een andere sport beoefent. Tweeëntwintig is hij pas en het is zijn eerste Vuelta, maar hij rijdt rond alsof hij de koning van Spanje is. Hij zit op een paard terwijl de rest hardloopt, hij snookert terwijl de rest biljart, hij laat zich door een chauffeur in een Rolls Royce van de ene plek naar de andere brengen terwijl de rest erachteraan hobbelt met paard en wagen.”

“Remco Evenepoel speelt geen tactische spelletjes. Hij eet geen bordjes van anderen leeg, hij demarreert niet, hij vraagt ook niet om over te nemen. Heeft-ie niet nodig. Hij duldt de anderen om zich heen omdat dat nu eenmaal zo hoort, en als het tijd is schudt hij ze van zich af zoals de koning de hermelijnenhaartjes van zijn cape veegt.”

“Een week is deze Vuelta oud, maar zonder ziektes, valpartijen of inslaande meteorieten is-ie allang beslist. Jaja, ik weet het. De druk op zijn schouders, de huid van de beer, ze moeten nog twee weken. Het zal allemaal best. Maar hij staat nu al een lichtjaar voor en na de tijdrit zijn het er twee.”

Cyclingnews: “Kan deze Vuelta enkel nog verliezen”

“Evenepoel kan niet langer doen alsof een ritwinst en een ‘goed eindklassement’ zijn grootste ambities zijn”, aldus het Britse Cyclingnews. “Deze Vuelta is nu de race die hij enkel nog kan verliezen. Zijn voorsprong op de concurrentie is zo groot dat ze niet moeten verachten dat ze die nog in kleine stapjes kunnen overbruggen. Roglic, Mas en co. moeten hopen dat de 22-jarige tussen hier en Madrid een verschrikkelijke offday kent.”

“Het terrein wordt nu nog zwaarder met de Sierra Nevada in zicht. En Evenepoel heeft in zijn prille carrière nog nooit een grote ronde uitgereden. Met dat in zijn achterhoofd gaat hij het nu misschien minder offensief aanpakken. Hij moet nu zijn energie en zijn voorsprong ‘managen’.”