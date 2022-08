Ex-vriendin van Anna Sorokin klaagt Netflix aan voor vertolking in ‘Inventing Anna’

Een voormalige fotoredactrice bij het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair heeft een rechtszaak aangespannen tegen Netflix voor smaad. Volgens Rachel DeLoache Williams wordt ze door het bedrijf onterecht in een kwaad daglicht gesteld in de reeks ‘Inventing Anna’, over de oplichtster Anna Sorokin.

Williams raakte bevriend met Sorokin in 2016, maar kreeg later een rekening van 62.000 dollar (ongeveer hetzelfde bedrag in euro) voor een extravagante reis van zeven dagen naar Marokko. Williams getuigde in 2019 tijdens het proces tegen Sorokin over haar relatie met de ‘valse erfgename’, en vertelde toen dat ze dacht Sorokin alle kosten zou dragen.

Williams werkte echter niet mee aan de Netflix-serie over Sorokin. Volgens de vrouw wordt ze daarin onterecht afgebeeld als “hebzuchtig, snobistisch, ontrouw, oneerlijk, laf, manipulatief en opportunistisch persoon”, en laat Netflix zich gebruiken om “PR te produceren voor een oplichtster”.