Er woedt woensdagochtend een grote industriebrand op een bedrijfsterrein aan de Wiedauwkaai in Gent. “Een noordoostenwind drijft de rook/geurhinder af in de richting van de Nieuwevaart”, aldus de brandweer. Die vraagt omwonenden om ramen en deuren te sluiten. “Schakel bij hinder ook je ventilatiesysteem uit. De Wiedauwkaai is afgesloten voor doorgaand verkeer”, klink het.