Schrijver Marnix Peeters draagt boek op aan Roger Vangheluwe

Komt een priester bij Beëlzebub vertaalt het verhaal van de verdorven pastoor Ambrosius Pelkmans. Die gaat na een leven van ontucht en misbruik naar de hel, die er anders uitziet dan hij had verwacht. De roman is opgedragen aan Roger Vangheluwe met de woorden “God wit wiens ‘oofd doet er toen zjeer”, West-Vlaams voor ‘wie weet wat de toekomst brengt’.

Schrijver Marnix Peeters bedacht zijn hoofdpersonage Ambrosius Pelkmans niet met Roger Vangheluwe in het achterhoofd. “Met alle respect voor de slachtoffers van Vangheluwe, maar hij is te braaf om een rol van betekenis te spelen in mijn boek. Het boek gaat niet over Vangheluwe, maar er zijn wel parallellen. Vangheluwe is ook een ontuchtige priester die zijn lot afwacht, de hel wellicht.”

Roger Vangheluwe krijgt het boek eerstdaags opgestuurd. Vorig jaar raakte bekend dat hij in de Sint-Pietersabdij van het Franse Solesmes zou verblijven, tussen de monniken. Vangheluwe (85) was tussen 1984 en 2010 bisschop van Brugge en nam ontslag omdat hij zich schuldig had gemaakt aan seksueel misbruik van kinderen. Hij werd nooit aangeklaagd omdat de feiten verjaard zijn. Het boek Komt een priester bij Beëlzebub komt op 22 september uit. (tdl)