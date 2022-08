US OPEN. David Goffin en Elise Mertens meteen uitgeschakeld in New York, ook titelverdedigster Raducanu al naar huis

David Goffin (ATP 62) en Elise Mertens (WTA 33) hebben zich dinsdag in New York niet voor de tweede ronde van de US Open kunnen plaatsen.

In 4 uur en 34 minuten verloor Goffin met 3-6, 7-5, 6-4, 3-6 en 7-6 (11/9) van de Italiaan Lorenzo Musetti (ATP-30), het 26e reekshoofd op het hardcourt van Flushing Meadows.

De Nederlander Gijs Brouwer (ATP-181) is de volgende tegenstander voor Musetti. De kwalificatiespeler verraste met 6-3, 6-4, 6-4 winst tegen de Fransman Adrian Mannarino (ATP-45).

Al sinds begin juli won Goffin geen wedstrijd meer op een ATP-toernooi. Nadat hij de kwartfinales van Wimbledon bereikte, werd hij ook in Washington, Montreal, Cincinnati en Winston-Salem meteen uitgeschakeld. In Cincinnati won hij wel eerst twee kwalificatiewedstrijden.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Mertens niet voorbij Roemeense

Elise Mertens verloor in 2 uur en 22 minuten met 3-6, 6-2 en 6-3 van de 32-jarige Roemeense Irina-Camelia Begu (WTA-42).

Mertens leed haar negentiende nederlaag van het seizoen, tegenover twintig zeges. De voorbije weken ging ze er in Praag en Washington in de eerste en in Toronto in de tweede ronde uit, waarna ze in Cincinnati wel de achtste finales (derde ronde) bereikte. Voor Cleveland zegde ze in laatste instantie wegens een lichte dijblessure af. Philippe Dehaes werd als nieuwe coach te hulp geroepen, maar dat bracht dus nog geen zoden aan de dijk.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook bij haar eerste twee deelnames (2016, 2017) ging Mertens er in het Amerikaanse Grand Slam in de eerste ronde uit. Daarna bereikte ze twee keer de achtste- (2018 en 2021) en twee keer de kwartfinales (2019 en 2020). Haar beste resultaat op een Grand Slam is een halve finale op het Australian Open van 2018.

Met de Russische Veronika Kudermetova treedt Mertens wel nog aan in het dubbelspel. Mertens en Kudermetova vormen het eerste reekshoofd en geven in de eerste ronde de Russische Anna Kalinskaya en de Kroatische Donna Vekic partij. In 2019 won Mertens het dubbelspel op het US Open aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka.

Titelverdedigster naar huis

Emma Raducanu (WTA-11) zal de US Open geen tweede keer op rij winnen. De 19-jarige Britse werd dinsdag in Flushing Meadows al in de eerste ronde met tweemaal 6-3 uitgeschakeld door de Française Alizé Cornet (WTA-40). Na 1 uur en 42 minuten was het US Open afgelopen voor Raducanu.

Vorig jaar won Raducanu nog tien wedstrijden op het hardcourt in New York. Als eerste in de geschiedenis wist ze als kwalificatiespeelster een Grand Slam te winnen. Nu is ze pas de derde speelster sinds de start van het open era (1968) die er als titelverdedigster uitgaat in de eerste ronde van het US Open. In 2005 overkwam het de Russische Svetlana Kuznetsova, in 2017 de Duitse Angelique Kerber.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De 32-jarige Cornet was niet aan haar proefstuk toe. Op Wimbledon versloeg ze de Poolse Iga Swiatek in de derde ronde en maakte ze zo een einde aan een reeks van 37 overwinningen op rij van de nummer een van de wereld. De Tsjechische Katerina Siniakova (WTA-83), in de eerste ronde met 6-4, 4-6 en 6-2 te sterk voor de Amerikaanse Taylor Towsend (WTA-197), is de volgende die op haar hoede moet zijn voor Cornet.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Nadal door ondanks setverlies

De 36-jarige Spanjaard Rafael Nadal heeft zich dinsdag voor de tweede ronde van de US Open geplaatst. Het was wel even schrikken op Arthur-Ashe toen de nummer drie van de wereld de eerste set verloor tegen de 21-Jarige Australiër Rinky Hijikata, 198e op de wereldranglijst. Na 3 uur en 8 minuten trok de toernooiwinnaar van 2010, 2013, 2017 en 2019 toch met 4-6, 6-2, 6-3 en 6-3 het laken naar zich toe.

In de tweede ronde neemt tweede reekshoofd Nadal het op tegen de Italiaan Fabio Gognini (ATP-60). Die schakelde de Rus Aslan Karatsev (ATP-38) met 1-6, 5-7, 6-4, 6-1 en 6-4 uit.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Nadal is één van vier spelers die na de US Open op de eerste plaats van de wereldranglijst kunnen prijken. Voor de start van het toernooi waren er dat vijf, maar de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP-5) werd maandag al in de eerste ronde uitgeschakeld. De Russische titelverdediger Daniil Medvedev (ATP-1), de Noor Casper Ruud (ATP-7) en Nadals jonge landgenoot Carlos Alcaraz (ATP-4) plaatsten zich net als Nadal wel voor de tweede ronde.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen