Nachtelijke luchtaanval treft hoofdstad van opstandige Ethiopische regio Tigray

In Mekele, de hoofdstad van de regio Tigray in het noorden van Ethiopië, zijn nachtelijke luchtaanvallen uitgevoerd. Dat hebben de rebellen en een ziekenhuisbron woensdag gezegd. Volgens de rebellen werden minstens drie bommen gegooid.

Dr Kibrom Gebreselassie, medisch directeur van het Ayder ziekenhuis in Mekele, maakte op Twitter melding van een “luchtaanval rond middernacht” op de hoofdstad van Tigray en van “slachtoffers die het ziekenhuis werden binnengebracht”.

Journalisten hebben geen toegang tot Noord-Ethiopië, waardoor het niet mogelijk is om de berichten onafhankelijk te verifiëren. Mobiele telefoon- en internetnetwerken in deze gebieden zijn onbetrouwbaar en ook de communicatiedienst van de Ethiopische regering was niet onmiddellijk bereikbaar.

In Tigray wordt al sinds 2020 zwaar gevochten als gevolg van de pogingen van de rebellen van het Tigray People’s Liberation Front om de regio af te scheiden van de rest van het land. In maart werd er een staakt-het-vuren van kracht, maar het geweld laait sinds vorige week opnieuw op. De regering in Addis Abeba beschuldigt de rebellen ervan het bestand te hebben geschonden, maar die kaatsen de verwijten terug.