Nu al 1.162 doden bij moessonregens in Pakistan

In Pakistan is de dodentol van de overstromingen door de moessonregen verder opgelopen. Volgens de meest recente balans van de nationale rampenbestrijdingsdienst NDMA zijn sinds 14 juni nu al zeker 1.162 mensen omgekomen, onder wie 384 kinderen en 231 vrouwen. Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers in de loop van de komende dagen nog zal stijgen.