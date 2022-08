Politie en douane pakken 60 overtreders met vereende krachten aan in Tongeren

Met vereende krachten en de grote middelen hebben politie en douane dinsdagnamiddag in Tongeren gecontroleerd op drugs, grote sommen cash, mensensmokkel, alcohol en rode diesel. De actie ‘joint forces’ was een primeur in ons land, en leidde de controleurs naar meer dan zestig overtredingen, waaronder zeven voor rode diesel, zes voor gsm-gebruik en openstaande boetes voor een totaalbedrag van meer dan 130.000 euro.

Politie en douane noemen hun gezamenlijke aanpak een succes en ze menen dat deze samenwerking een vervolg mag krijgen. Drie bestuurders hadden te veel gedronken, onder wie een vrachtwagenbestuurder. Nog drie bestuurders reden onder invloed van drugs. Bij negen voertuigen was de keuring vervallen. De politie bekeurde vijf bestuurders en vijf inzittenden zonder gordel. Zes boetes werden uitgeschreven voor bestuurders die hun gsm gebruikten tijdens de rit. Een bestuurder reed zonder rijbewijs, een ander met een vals rijbewijs. In drie auto’s zat het kind niet in een kinderzitje. Een leerling-bestuurder liet na om een L op de achterruit te hangen en er zat ook geen begeleider bij. Twee pv’s werden opgesteld voor getunede voertuigen.

Bij de controle van vrachtwagens waren er bekeuringen voor niet correct vervoer van gevaarlijke stoffen, inbreuken op rij- en rusttijden en technische tekortkomingen. Voor de tachograafinbreuken moesten boetes van 451 euro worden betaald. De zeven bestuurders die met rode diesel reden kregen boetes die het totaalbedrag van 3.750 euro opleverden.

Douaniers confronteerden acht bestuurders met hun onbetaalde penale boete. Zes wanbetalers konden het openstaande bedrag van in totaal bijna 6.200 euro meteen betalen en mochten dan doorrijden. Twee voertuigen werden getakeld omdat de bestuurders hun schuld niet meteen konden aflossen. Ze hadden samen voor bijna 130.000 euro aan openstaande boetes.

© Sven Dillen

De grote verkeersactie was dinsdagnamiddag op de vrachtwagenparking naast de Michielenweg op het industrieterrein Tongeren-Oost, vlakbij de op- en afritten van de E313.

© Sven Dillen

Zo’n 50 manschappen werden ingezet, inspecteurs van de lokale politie, de federale politie en de Wegpolitie Limburg, samen met douaniers en controleurs van FOD Financiën. Ze werden bijgestaan door een drugshond en een geldhond.

© Sven Dillen

De douane zette ook de RX-scanner in om verborgen ruimtes en drugs in laadruimtes op te sporen. Die scanner, die verbonden is met een camera, steekt in een bestelwagen. De bestelwagen rijdt rond het te controleren voertuig.

De RX-scanner van douane rijdt rond de laadruimte om te controleren of er drugs in verstopt zitten. — © Sven Dillen

De parketmagistraten van de sectie verkeer waren ook aanwezig op de actie. Hun taak bestaat uit het opsporen en vervolgen van misdrijven. In de rechtbank vorderen ze een straf tegen zware verkeersovertreders en andere misdrijven. De Limburgse magistraten volgden op het terrein de nieuwste middelen die worden ingezet bij de controle van voertuigen.

In Tongeren lag de focus dinsdag op rode diesel, mensensmokkel, alcohol, drugs en grote sommen cash geld. Van 15 uur tot 21.15 uur haalden motoragenten vrachtwagens, grote bestelwagens, pick-ups en andere voertuigen met een hoog brandstofverbruik uit het verkeer. Ze werden afgeleid naar de vrachtwagenparking. Een ANPR-camera langs de doorgangswegen scande de nummerplaten van de passanten om te checken ook gecontroleerd op die op de zwarte lijst staan van wanbetalers met openstaande penale boetes.

© Sven Dillen

Iedereen die werd tegengehouden, moest blazen. En elke brandstoftank werd gecontroleerd op rode diesel.

Zeven bestuurders werden betrapt op rijden met rode diesel. Bij een eerste overtreding is de boete 500 euro. — © Sven Dillen