PODCAST VUELTA: “Remco steekt in deze Vuelta met kop, schouders en zijn hele bovenlijf boven de rest uit”

Remco Evenepoel heeft de Costa Blanca rood gekleurd. Rood van de leiderstrui die nu stevig om zijn schouders zit en van het bloed van zijn tegenstanders dat in Alicante uit de aerohelmen spatte. Eindelijk was het hoge woord eruit: hij gaat niet voor de top tien, maar de eindzege in deze Vuelta. Kan het nog mislopen? Hoe kijkt de rest van de wereld naar het fenomeen Remco Evenepoel? En is het een goed idee om hem nu al het mede-kopmanschap voor het komende WK toe te bedelen? Host Michaël Van Damme legt deze en andere prangende vragen voor aan wielerredacteurs Wim Vos, Jan-Pieter De Vlieger en Maarten Delvaux.

