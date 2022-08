Max Verstappen brengt met speciale helm ode aan vader Jos: “Erg persoonlijk voor mij”

Het design is immers gebaseerd op de helm waar Verstappen senior vroeger mee reed in de Formule 1, inclusief diens logo op de achterkant.

Max Verstappen won afgelopen weekeinde de Grand Prix van België na een sublieme inhaalrace. Zijn voorsprong op teamgenoot Sergio Pérez in de WK-stand bedraagt liefst 93 punten, met nog acht races te gaan.

“Met de Dutch Grand Prix in aantocht dacht ik dat dit jaar een mooi moment zou zijn om mijn waardering te laten zien voor alle inspanningen die mijn vader van kinds af aan voor mij heeft gedaan, om mij te brengen waar ik nu ben, als wereldkampioen”, zegt Max Verstappen. “Dus we hebben een nieuwe versie van het oude helmontwerp van Jos gemaakt. Je ziet het doorkomen in mijn helm en beide hebben het originele logo van mijn vader op de achterkant. Het is erg persoonlijk voor mij, want het is heel bijzonder om met dit ontwerp te mogen rijden.”

“Het leek ons een geweldig idee om dit juist voor Zandvoort weer tot leven te brengen en ik hoop dat alle fans, ook van mijn vader destijds, het zullen waarderen. Hopelijk vindt iedereen het net zo mooi.”