Belgisch toptalent Romeo Lavia opent zijn rekening in de Premier League met haarfijne plaatsbal tegen Chelsea

De beelden:

Chelsea was niet lang daarvoor op voorsprong gekomen via Raheem Sterling. Maar nog voor rust maakte Adam Armstrong er nog 2-1 van voor The Saints, meteen de eindstand. Lavia werd na de pauze wel geblesseerd vervangen, maar ziet zijn club naar plek zeven stijgen met een 7 op 15. Daarmee doet het even goed als Chelsea.

Lavia is een vaste waarde bij Southampton en speelde vorig weekend nog een uitstekende partij tegen topclub Manchester United. Onze landgenoot kreeg toen nog felicitaties van de Engelse sterspeler Jadon Sancho.

Fulham won met 2-1 van Brighton, waar Leandro Trossard in de basis stond. Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht, 48.) opende de score, Lewis Dunk (55.) verdubbelde die met een owngoal. Alexis Mac Allister (60.) kwam nog met de aansluitingstreffer, maar verder kwam Brighton niet meer.

Onana speelt met Everton gelijk bij Leeds

Leeds en Everton hebben dinsdag op de vijfde speeldag van de Engelse Premier League 1-1 gelijkgespeeld. Amadou Onana stond aan de aftrap bij Everton.

Anthony Gordon (17.) zette Everton al vroeg op voorsprong. Na de pauze maakte Luis Sinisterra (55.) gelijk en daarna kwam geen van beide ploegen nog tot scoren. Voor Onana, die centraal op het middenveld stond, was het de derde keer in de basis nadat hij voor 35 miljoen euro overkwam van het Franse Rijsel.

Leeds beleeft een uitstekende competitiestart en is voorlopig vijfde. Everton moet het stellen met drie op vijftien en is vijftiende.