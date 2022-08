US OPEN. Greet Minnen na setwinst toch niet voorbij ex-winnares Sloane Stephens

Greet Minnen (WTA-110) heeft zich dinsdag in New York niet voor de tweede ronde van het US Open kunnen plaatsen.

De 25-jarige Kempense won tegen de 29-jarige Amerikaanse Sloane Stephens (WTA-51) wel nog overtuigend de eerste set, maar moest uiteindelijk toch het hoofd buigen voor de toernooiwinnares van 2017. In 2 uur en 9 minuten werd het 1-6, 6-3 en 6-3.

In de tweede ronde staat Stephens tegenover ‘s werelds nummer een Iga Swiatek. Vorig jaar bereikte Minnen nog de derde ronde in Flushing Meadows. Dat is haar beste resultaat op een Grand Slam tot nog toe.

Swiatek probleemloos naar tweede ronde

Iga Swiatek, de Poolse nummer een van de wereld, heeft zich dinsdag vlot geplaatst voor de tweede ronde van het US Open in New York. Ze haalde het met 6-3 en 6-0 van de Italiaanse Jasmine Paolini (WTA-56). Na 1u07 was Swiatek dinsdag klaar.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Zo’n eerste ronde is een goede test”, zei de nummer een na afloop. “Het laat toe om nog wat ritme op te doen en alles goed af te stellen.” Na een indrukwekkende lente met 37 zeges en 6 titels op rij, waaronder Roland-Garros, kende Swiatek een moeizame start van haar hardcourtseizoen. In Toronto en Cincinnati sneuvelde ze telkens in de achtste finales. Ook op het US Open kwam de Poolse nog nooit door de achtste finales.

Alcaraz door na blessure

Carlos Alcaraz (ATP-4) plaatste zich met nogal wat moeite voor de tweede ronde in New York. De Spaanse tennissensatie had het niet onder de markt met Sebastian Baez (ATP-37). Alcaraz knokte zich tweemaal met 7-5 naar setwinst. In set drie gaf de Argentijn geblesseerd op.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen