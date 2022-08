Zuid-Afrikaanse actrice en model Charlbi Dean onverwacht overleden op 32-jarige leeftijd

De Zuid-Afrikaanse was een opkomend talent in de filmwereld. Zo speelde ze recent nog met onder meer Woody Harrelson en Harris Dickinson mee in de film Triangle of sadness, die in mei de Gouden Palm won op het filmfestival van Cannes. Die donkere komedie wordt later dit jaar nog vertoond op de filmfestivals van Toronto en New York.

Charlbi Dean werd geboren in Kaapstad en tekende haar eerste modellencontract al op 12-jarige leeftijd. In 2010 dook ze eerste keer op het witte doek op, in de Zuid-Afrikaanse film Spud. Ze speelde jaren later ook mee in de serie Black lightning, waarin ze Syonide speelde, en in de films Death race 3: inferno, Blood in the water en Porthole. Ze had ook een succesvolle modellencarrière en haalde onder andere de cover van de Zuid-Afrikaanse versie van Elle en GQ.

Dean was verloofd met model Luke Volker. Zijn laatste post op Instagram ging over zijn verloofde en hoe fier hij was toen ze de film Triangle of sadness had afgewerkt.

De actrice overleed maandag in een ziekenhuis in New York nadat ze onverwacht heel ziek was geworden. Meer details ontbreken.