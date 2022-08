Ploegorders zorgen voor “vreemde” tijdrit van Vuelta-knecht van Remco Evenepoel: “Nog nooit zo traag gereden”

“Remco Evenepoel moest voluit gaan in de tijdrit en ook Rémi Cavagna mocht zijn ding doen, de andere ploegmaten moesten in de tijdrit een tweede rustdag nemen. Dat is iets heel vreemd”, vertelde Ilan Van Wilder. “Ik heb nog nooit zo traag een tijdrit gereden.”

Van Wilder is nochtans een uitstekende tijdrijder. Hij pakte zilver op het EK tijdrijden bij de junioren in 2018 en twee jaar later brons op het EK tijdrijden voor beloften. Maar het doel, de Vuelta winnen, is dus heilig voor Quick-Step Alpha Vinyl.

“De ploeg heeft er niets aan als ik tiende of vijftiende word en mezelf helemaal over de kop rijd”, zei hij zondag al over de tijdrit van dinsdag. “Ik ben best wel belangrijk voor Remco en daarom beslis ik om een snipperdag te nemen. Er komen nog tijdritten genoeg voor mij dit jaar of volgend jaar.”

“Soler haalde me in onderweg”, klonk het vandaag bij Van Wilder, die voorlaatste werd in de daguitslag op 7:44 van Evenepoel. “Hij riep naar me: heb jij wel die tijd (om zo traag te rijden, red.)? Waarop ik antwoordde dat je 39 kilometer per uur gemiddeld kon rijden en toch nog binnen tijd kon finishen. En toen zijn we zo’n beetje in elkaars slipstream beginnen te koersen.”

© BELGA

“Het is wel vreemd, ik doe graag zo’n inspanning in een tijdrit, maar nu moesten we een tweede rustdag nemen van de ploeg. Dus heb ik dat gedaan. We hadden de tijdslimiet berekend. We zijn hier om Remco te helpen en dan moet je hier niet zot doen met inspanningen en de benen sparen. Ook al is dat hier een korte inspanning van 35 minuten, je rijdt je anders volledig uit de haak en dat voel je daags nadien. Er wacht ons nog een zware Vuelta en dan moet je niet morsen met je krachten.”

“Het is vreemd om zo te koersen. Gisteren reed ik anderhalf uur op de rustdag, vandaag heb ik welgeteld 50 minuten gefietst: acht minuten opwarming, geen verkenning en bijna 42 minuten in de tijdrit. Vanaf morgen moet ik weer aan de bak.”