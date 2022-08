Amerikaanse school brengt lijfstraffen terug: scholieren mogen worden gestraft met houten peddel

Een schooldistrict in de Amerikaanse staat Missouri heeft beslist om lijfstraffen opnieuw in te voeren. De beslissing werd genomen na een bevraging bij ouders. Het nieuws zorgde voor ophef, maar lijfstraffen zijn nog steeds legaal in negentien staten, vooral in het zuiden.

De school keurde in juni een nieuw besluit goed en lichtte de ouders in dat leerkrachten hun kinderen opnieuw zullen mogen slaan als een vorm van disciplinering. Het district had die maatregelen in 2001 afgeschaft.

De beslissing werd genomen dat er afgelopen jaar bij de ouders een bevraging werd afgenomen waarin zij aangaven dat ze bijkomende disciplinering wilden. “De klachten die we van sommige ouders hebben gehoord, is dat ze niet willen dat hun kinderen worden geschorst. Ze willen een andere optie,” vertelde Meryln Johnson van de school. “En dus was dit gewoon een andere optie die we konden gebruiken voordat we op dat punt van schorsing komen.”

De lijfstraffen zullen als “laatste optie” gebruikt worden en enkel en alleen “in redelijke vorm en op aanbeveling van de directeur.” Ook zal enkel de directeur die straffen uitvoeren en altijd in het bijzijn van een getuige. Het zal nooit voor de ogen van andere leerlingen. Er zal ook nooit op het hoofd of in het gezicht geslagen worden. De enige toegestane straf is “op de billen met een peddel slaan.” Ouders zullen wel een toelatingsformulier moeten ondertekenen. Het is nog niet duidelijk hoeveel ouders dat ook effectief zullen doen.

Legaal in 19 staten

Het nieuws veroorzaakte heel wat ophef, maar deze school in Missouri vormt geen uitzondering. Voor de coronapandemie namen de lijfstraffen langzaam af, maar ze zijn nog steeds legaal in negentien staten, vooral in het zuiden. Volgens de Amerikaanse krant The New York Times werden er in het schooljaar 2017-2018 ongeveer 70.000 kinderen onderworpen aan lijfstraffen. In dat jaar meldden 4.000 scholen dat ze wel degelijk lijfstraffen gebruikten.

“Het is een verontrustende praktijk die in sommige districten gewoon zijn vastgeroest”, zei Morgan Craven, nationaal directeur bij de Interculrutal Development Research Association. Hij wil dan ook een federaal verbod op lijfstraffen op school.

