Paard gestorven op Waregem Koerse na zware val

Op de 175ste editie van Waregem Koerse is dinsdag een paard overleden. Het dier kwam zwaar ten val en brak zijn rechterbovenbeen. Het werd later geëuthanaseerd. Dierenrechtenorganisatie Gaia is niet te spreken over het voorval.

Het vijfjarige Franse paard Hyperion de Kerser viel tijdens de wedstrijd Prijs Baron Casier, de tweede hindernisren op Waregem Koerse. Bij het nemen van een hindernis, viel eerst de jockey van zijn paard en daarna kwam ook het paard ten val. Een dierenarts volgt steeds mee de rennen tijdens Waregem Koerse en kon zo meteen ingrijpen. “We zagen meteen dat het er niet goed uit zag”, zegt Frank Gasthuys, de dierenarts gelinkt aan Waregem Koerse én aan de Gentse Faculteit voor Dierengeneeskunde. “Brute pech. Dit blijft uitermate jammer, maar we wilden Hyperion niet langer laten afzien en hebben beslist om het te doen inslapen. Er stond een honderdtal paarden aan de start vandaag. Die zijn - met uitzondering van Hyperion - allemaal veilig aan de finish geraakt. Dit spijtig incident was echt brute pech.”

De organisatie krijgt wel de wind van voren van dierenrechtenorganisatie Gaia. “Weer een dood paard, dat Waregem Koerse dus niet overleefde”, zegt Michel Vandenbosch van Gaia. “Ik ben er ziek van. 175 jaar Waregem Koerse is voor het geëuthanaseerde paard Hyperion, dat een zware breuk opliep, duidelijk geen dag om te vieren geworden. GAIA roept 175 jaar Waregem Koerse dan ook uit tot een pikzwarte dag voor de paarden.”

“Helaas moet ik vandaag met pijn in het hart vaststellen dat Waregem Koerse lang niet veilig genoeg is voor de renpaarden. Dit kan zo niet verder. Na al onze inspanningen is het duidelijk nog niet voldoende.”

Het bestuur achter Waregem Koerse benadrukt dat ze alles doen wat ze kunnen. “Dit is echt een spijtig ongeval”, zegt Bram Vandewalle, CEO van Waregem Koerse. “Alle paarden worden de dag voor of op de dag van Waregem Koerse gekeurd. Hier starten enkel paarden die krachtig genoeg zijn om te starten”, vult Gasthuys aan. “We weten uit ervaring dat dit soort fracturen onherstelbaar is. Bij een mens kan je de meeste breuken oplappen, bij een paard gaat dat niet. Jammer genoeg.”

