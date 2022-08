Maar twee personen rijker, toch kent bijna niemand hem: de miljardair die zowat zijn halve land in handen heeft

Op één: Elon Musk, bekend van automerk Tesla en ruimtevaartorganisatie SpaceX, met 251 miljard. Op twee: Jeff Bezos, bekend van webwinkel Amazon, met 153 miljard. En op drie: Gautam Adani. Wie? Inderdaad. Met een vermogen van 137 miljard dollar mag de Indiase industrieel zich de op twee na rijkste man ter wereld noemen. De miljardair is tamelijk onbekend, maar in India heeft hij zowat het halve land in handen.