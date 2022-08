VOORBESCHOUWING VUELTA 2022. RIT 11. (El Pozo Alimentación – El Cabo de Gata): Is het vandaag raak voor Belgisch kampioen Tim Merlier?

De sprinters zijn vandaag aan zet. Voor het eerst sinds zondag 21 augustus in Breda kunnen ze nog een spurten voor een dagzege. In Nederland wou het maar niet lukken voor Tim Merlier. Wordt het derde keer goede keer voor de Belgische kampioen van Alpecin-Deceuninck? Met de positieve test die Sam Bennett dinsdagmorgen afleverde, is er een concurrent en topspurter minder. Alleen is het te hopen dat de Wortegem-Petegemnaar in Cabo de Gata de sprint foutloos kan rijden. Dat lukte in de twee vorige sprints in Nederland niet.

Kort:

Start: 12.35 uur

Aankomst: vanaf 17.17 uur

Afstand: 191,2 km

Het parcours:

Eindelijk krijgt het peloton nog eens een gemakkelijke rit voorgezet. In totaal zijn er slechts 1676 hoogtemeters. Dat is – op de opening in Nederland en de tijdrit van dinsdag na – het minste aantal van de hele Ronde van Spanje. Er zijn onderweg wat puistjes in vergelijking met wat ze de vorige week te verwerken kregen. Het laatste koersuur is de weg zo goed als vlak. Alleen op zo’n 35-tal km van de finish gaat het nog even bergop.

Vanaf San Juan de los Terreros rijdt de Vuelta langs de kust om te eindigen in een natuurpark aan de Golf van Almeria. Een regio die de renners kennen van de Classicá de Almeria die in het begin van het seizoen wordt gereden. Dit is ook de streek waar meer dan de helft van het profpeloton ‘s winters het seizoen voorbereidt.

Onze sterren:

Voor Tim Merlier is het nu of… in Madrid. Alles wat tussen de Costa de Almeria ligt en de Spaanse hoofdstad lijkt niet zo meteen op een massaspurt af te stevenen. Misschien is er in Montilla op vrijdag 2 september nog een kans op een groepsspurt, maar dat lijkt dan eerder bergop spek voor de bek van Mads Pedersen die ook nog altijd achter zijn eerste Vuelta-ritzege aan jaagt. Nu Sam Bennett weg is kan lead-out Danny van Poppel het zelf proberen. Andere mannen die Merlier beter in de gaten houdt, zijn Bryan Coquard en ouwe taaie John Degenkolb. Het is ook altijd uitkijken naar de in de sprint soms wilde Dan McLay en Kaden Groves. De Australiër wordt volgend jaar bij het team van de Roodhoofts de opvolger van Tim Merlier die naar Soudal – Quick-Step verhuist.

*** Tim Merlier

** Mads Pedersen, Kaden Groves

* Pascal Ackermann, Daniel McLay, Danny van Poppel

Dit zijn de sleutelmomenten:

In de loop van de namiddag wordt een zuidwestenwind van 3 Beaufort aangekondigd die naar het einde van de etappe toe afneemt. Er is in principe kans op waaiervorming. De sprintersploegen zullen alert moeten zijn want die kans op een massaspurt willen ze niet verbrod zien.

Op iets minder dan vier kilometer is er een vrij haakse bocht naar links en daarna is het rechttoe rechtaan op een kustweg, waarbij rechts de zee ligt en links een lagune is. Dat levert sowieso mooie plaatjes uit deze regio in Almeria op die langs de zee ook veel ongerepte natuur heeft vol rotspartijen.

Dit moet u nog weten:

*** El Pozo Alimentación is de startplaats van de elfde rit. Dat gebeurt op de fabrieksterreinen van het voedingsbedrijf dat al lang een partner is van de Vuelta. Ooit was er zelfs een finish bij El Pozo Alimentación. Dat was vijf jaar geleden toen Matteo Trentin sneller was dan José Joaquin Rojas, als Murciaan een thuisrijder.

* De gemeente waar de karavaan vertrekt, is Alhama de Murcia. Dat is onversneden Valverde-land.