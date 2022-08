Overstromingen in Pakistan zijn “ergste in geschiedenis van het land”: minstens 1.061 doden

“De overstromingen zijn de ergste in de geschiedenis van het land”, zo zei de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif dinsdag over de hevige moessonregens die het land al wekenlang teisteren. Volgens de premier is minstens tien miljard dollar nodig voor de wederopbouw van het land. Het dodentol liep ondertussen al op naar minstens 1.061 slachtoffers.