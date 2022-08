Red Flames zonder Jody Vangheluwe tegen Noorwegen en Armenië

De Red Flames kunnen in hun beslissende WK-kwalificatiewedstrijden tegen Noorwegen en Armenië geen beroep doen op Jody Vangheluwe. De verdedigster van Club YLA is niet fit en verlaat de selectie vanavond, zo maakte de Koninklijke Belgische Voetbalbond dinsdag bekend.

Bondscoach Ives Serneels had 25 speelsters opgeroepen, maar zag eerder al verdedigster Laura De Neve uitvallen. De aanvoerster van landskampioen RSC Anderlecht liep enkele weken geleden in de voorrondes van de Champions League een kwetsuur op en is nog niet voldoende hersteld. Vervangsters zijn er momenteel nog niet opgeroepen. Justine Vanhaevermaet, Janice Cayman en Davina Philtjens kwamen zondag nog in actie voor hun clubs en sloten pas dinsdag aan.

Voornamelijk de thuiswedstrijd van vrijdag tegen Noorwegen in het stadion van OH Leuven wordt cruciaal om kwalificatie voor het WK 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland af te dwingen. De Noorse vrouwen leiden voorlopig de kwalificatiegroep en hebben drie punten voorsprong op België, tweede in de stand met negentien punten na acht wedstrijden. Enkel de groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK, de nummers twee spelen barrages.