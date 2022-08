In Australië is een veertig jaar oude cold case opgelost. Chris Dawson (74) is schuldig bevonden aan de moord op zijn vrouw Lynette Simms in 1982. “Al hebben we geen fysieke bewijzen, al is het lijk van Lynette nooit gevonden, het is onomstotelijk zeker: de echtgenoot is de moordenaar”, zo motiveerde de rechter dinsdag zijn beslissing.