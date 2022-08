Vandaag werd er een tomografie uitgevoerd op een beukenboom in de Ballaststraat in Pelt. Het gaat om een akoestische scan om de gezondheid en zo ook de stabiliteit van de boom te onderzoeken. Als er te veel wind is en de boom heeft niet voldoende restwand kan de stam breken. Om zeker te zijn dat de beuk nog steeds veilig is voor de omgeving, moet er bekeken worden hoe de situatie vanbinnen is.