Hij was de coach van de meest gemedailleerde atlete aller tijden. Hij was de coach van de snelste atlete aller tijden. En ja, Bob Kersee is ook de man van Jackie Joyner-Kersee, de beste zevenkampster aller tijden. Vrijdag op de Memorial zal hij Nafi Thiam aanmoedigen. “Ik ben onder de indruk van haar.”