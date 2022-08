Diest/Zonhoven

“Ik heb vroeger nooit willen praten over mijn leven, maar op een dag zat mijn emmertje vol.” En dus vertelt Alexandra Moreels (46) nu open en bloot over haar leven als sekswerkster. In de Eén-reeks ‘Het Oudste Beroep’ en in haar boek dat in oktober uitkomt. “Ik help mensen, ik bezorg hen genot.”