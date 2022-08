Primoz Roglic erkent zijn meerdere in superieure Evenepoel: “Remco is momenteel van een ander niveau”

Het wordt een loodzware opdracht voor Primoz Roglic om voor de vierde keer op rij de Vuelta te winnen. De Sloveen van Jumbo-Visma kreeg in de tijdrit naar Alicante 48 seconden aan zijn broek van Remco Evenepoel en verloor daardoor voor het eerst een tijdrit op Spaanse bodem. “Evenepoel is van een ander niveau”, klonk het na afloop.

Roglic had het onderweg knap lastig om de stevige tijd van Rémi Cavagna te kloppen. Met een sterk slotgedeelte slaagde de Sloveen daar uiteindelijk wel in. Hij was ook een dikke minuut sneller dan Enric Mas en wipt zo naar de tweede plek in het algemene klassement.

“Ik ben op zich wel blij met die tweede plaats”, aldus Roglic. “Ik denk dat ik een goeie tijdrit gereden heb. Het is een goed resultaat, maar dikke proficiat voor Evenpoel. Remco is momenteel van een ander niveau. Vroeg of laat ga je sowieso eens verliezen. Als je hier niet aanwezig bent, dan kan je niet verliezen. Evenepoel vliegt op dit moment, dus we zien wel. Het is nog een lange wedstrijd. Ik ben tevreden met mijn prestatie vandaag, het ging snel. Verder: het is wat het is.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In het klassement kijkt Roglic nu tegen een achterstand van 2’41” aan.

“We bekijken het dag per dag”, stelt de Sloveen. “Op dit moment wil ik vooral gezond blijven, problemen vermijden en in één stuk de finish halen. En natuurlijk zoeken naar kansen, die sowieso gaan komen. Ik zou natuurlijk gelukkiger zijn als Evenepoel niet zo sterk was vandaag. Hij moest niet tonen dat hij zo ontzettend goed rijdt. Hij heeft al veel grote koersen gewonnen en laat nu ook hier zien dat hij in vorm is. Of ik hem ga aanvallen? We zien wel, er zijn nog elf ritten te gaan.”