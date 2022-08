Papa Evenepoel maakt live eerste zege van zijn zoon in grote ronde mee: “Remco zal aan Roglic nog een zware tegenstander hebben”

“We zijn vooral tevreden voor Remco zelf”, zei een emotionele papa Patrick Evenepoel die live aanwezig was bij de eerste etappewinst van zijn enige zoon in een grote ronde. “We weten heel goed welke opofferingen hij de laatste twee maanden elke dag gedaan heeft.

“Naar Livigno op hoogtestage, de Clasicá San Sebastián, alleen met verzorger David Geeroms op hoogtestage, slechts één dag thuis geweest. Elke topper doet dat wel. Ik ben vooral blij voor hem. Hij had van deze tijdrit een doel gemaakt. En hij heeft dat binnen. Ach, waar ik deze prestatie plaats? Ik val misschien in herhaling maar na het ongeval in de Ronde van Lombardije van augustus 2020 is dat voor ons nu allemaal een surplus. Iedereen zegt ons dat dit onze ongeluksdag was, maar dat is niet waar. Dat was onze geluksdag, want hij heeft de val overleefd. Als elke ouder van een kind dat een zwaar ongeval heeft, hoop je dat je kind overleeft en goed komt. Anderen hebben minder geluk.”

“Alles wat er daarna bij kwam, is zijn verdienste. Het loont nu, door zijn harde werklust, door zijn wilskracht. Het is ook de verdienste van zijn ploeg en zijn vriendin maar dit is ook voor ons en voor iedereen die hem gesteund heeft en blijven steunen is. En ja, het komt er nu uit. Tot vandaag. En zoals hij zelf zegt: we gaan het nu dag per dag bekijken en zien waar het schip strandt.”

Papa Evenepoel, zelf een ex-prof, wou niet mee in het verhaal dat hij stilaan gewonnen spel heeft. “Ik zie toch dat Roglic aan het verbeteren is. Ten opzichte van drie à vier dagen geleden. Zijn laatste stuk in de tijdrit was ook zeer goed. Ik denk dat Roglic nog een zware tegenstander wordt”, aldus Evenepoel Senior in Alicante. (jpdv/hc)