Vier lange jaren hebben we het zonder de steelse blikken tussen Kobe Ilsen (40) en Danira Boukhriss Terkessidis (32) moeten doen. Maar nu is ‘Over Eten’ terug. Het tweetal zet de tanden in de maaltijd die één op de vijf Vlamingen al eens overslaat: het ontbijt. Zo kom je vanzelf uit bij de dieethype die nu al jaren heerst: intermittent fasting.