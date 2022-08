Ruim 2.500 oude stortplaatsen in kaart gebracht door OVAM

De Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM heeft alle oude stortplaatsen in Vlaanderen in kaart gebracht. Het gaat over ruim 2.500 stortplaatsen, met een totale oppervlakte van meer dan honderd vierkante kilometer. De inventarisatie moet toelaten om de ruimtes later te hergebruiken als bijvoorbeeld bedrijventerrein of natuurgebied, zo blijkt dinsdag uit een mededeling van de afvalstoffenmaatschappij.

De kaart met de meer dan 2.500 bekende stortplaatsen in Vlaanderen is terug te vinden op de website van OVAM. De aangeduide locaties zijn in de eerste plaats voormalige stortplaatsen die in gebruik werden genomen vóór 1981, toen storten nog de meest gangbare manier van afvalverwerking was.

De kaart vormt volgens OVAM een belangrijke eerste stap voor het hergebuik van de ruimte. Het is nu de bedoeling om al die historische stortplaatsen tegen 2028 aan een eerste bodemonderzoek te onderwerpen. Als het nodig is, wordt daarna overgegaan tot het saneren van de bodem.

Daarna kan het terrein een andere functie krijgen. Zo worden vandaag al oude stortplaatsen hergebruikt als bedrijventerreinen, recreatiezones, zonne-energieparken of als bos- en natuurgebied.

“Door voormalige stortplaatsen in kaart te brengen en op termijn waar nodig ook te saneren, boren we zo’n 100 vierkante kilometer aan nieuwe ruimte aan die we kunnen gebruiken voor extra natuur of voor economische ontwikkelingen”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). “Deze inventaris is een belangrijke eerste stap om onze open ruimte in Vlaanderen te vrijwaren zonder onze welvaart af te remmen.”