Loon stijgt met meer dan 10 procent in verschillende sectoren begin januari

Sectoren waar het loon éénmaal per jaar wordt geïndexeerd, stevenen af op een indexering van meer dan 10 procent in januari 2023. Dat berekende HR-dienstverlener SD Worx, na de publicatie van het inflatiecijfer voor augustus. Het gaat onder meer om het grootste paritair comité voor de bedienden (PC 200), goed voor zo’n 400.000 mensen.

SD Worx heeft het dinsdag over “een historisch hoge indexering”. “Een prognose biedt geen zekerheid maar het is al duidelijk dat de hoge inflatie van de laatste én de komende maanden zorgt voor ongezien snelle en hoge loonindexeringen”, klinkt het. Het afgelopen decennium lag het normale indexeringstempo op minder dan 2 procent per jaar.

De lonen van bijna alle Belgische werknemers worden automatisch aangepast aan de gestegen levensduurte. Maar er zijn grote verschillen: sommige sectoren passen het loon elke maand of kwartaal aan, andere (zoals de ambtenaren, red.) pas als een bepaalde drempel zoals de spilindex is overschreden. En dan zijn er nog sectoren die het loon slechts eenmaal per jaar aanpassen. Voor de bedienden van het aanvullend paritair comité (PC 200), het horecapersoneel (PC 302), de voedingsnijverheid (PC 118 en 220), het wegvervoer voor rekening van derden (PC 140.03), en de internationale handel, vervoer en logistiek (PC 226) gebeurt dat in januari. Zij kijken nu aan tegen een verhoging met minstens 10 procent, schat SD Worx.

Ook in sectoren waar de lonen indexeren bij het overschrijden van een drempel, merkt SD Worx dat de snelle opeenvolgende indexeringen blijven aanhouden. Zo zullen de lonen van werknemers in de gezondheidssector (ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, ?) vermoedelijk vier keer met 2 procent indexeren. Ook in de bouw verwacht het HR-bedrijf vanaf oktober nog vier indexeringen voor de arbeiders.

SD Worx merkt op dat het mechanisme van loonindexeringen de koopkracht beschermt, maar ook een keerzijde heeft: bij hoge inflatie stijgen de loonkosten snel voor Belgische werkgevers.