In de Hondeskuilstraat in Kolderbos is ingebroken in een huis. De inbrekers zijn weg met twee laptops, een PlayStation, juwelen en waardebonnen. De inbraak werd maandagavond vastgesteld.

In Vlakveld in de Nieuwstraat werd maandagavond ingebroken in een huis. Daar werden juwelen gestolen.

maw