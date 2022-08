Opnames nieuwe ‘Beverly Hills Cop’ gestart

De film werd enkele jaren geleden aangekondigd als Beverly Hills Cop IV omdat dit het vierde deel is in deze franchise, maar heeft nu een nieuwe titel gekregen. Beverly Hills Cop: Axel Foley is ergens in 2023 te verwachten.

Eddie Murphy is opnieuw aan boord als agent Axel Foley. Het eerste deel uit de filmserie zette de acteur in 1984 op de kaart. Naast Murphy hebben ook Taylour Paige (Ma Rainey‘s Black Bottom) en Joseph Gordon-Levitt (The Dark Knight Rises) een belangrijke rol. Het script van Will Beall zal weldra verfilmd worden door regisseur Mark Molloy, een nieuwkomer in het wereldje. Beverly Hills Cop: Axel Foley verschijnt op Netflix.

El Arbi en Fallah lieten de film schieten omdat ze wilden focussen op Batgirl, de film waarvan onlangs bekend werd dat die nooit afgewerkt zal worden.