Dinsdagmiddag rond 14.15 uur heeft de politie in Sint-Truiden tijdens een verkeerscontrole een gemotoriseerde fiets met hulpmotor type benzinemotor gecontroleerd. De bestuurder legde een positieve speekseltest af en was ook in het bezit van verdovende middelen. De bestuurder had geen rijbewijs. Op bevel van het Parket Limburg werd de fiets in beslag genomen. maw