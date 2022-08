‘Pano’ graaft in de vervuilde bodems van Vlaanderen

Woensdag zoomt het team van ‘Pano’ in op de bodemvervuiling in Vlaanderen. Een goednieuwsshow belooft dat alvast niet te worden. — © rr

85.000 risicogronden telt het Vlaamse Gewest, waarvan er zo’n 12.000 moeten worden gesaneerd. Een goednieuwsshow is de nieuwe reportage van ‘Pano’ niet. Het programma zoomt woensdag in op de bodemvervuiling in Vlaanderen en onderzoekt de impact daarvan op de volksgezondheid.

Dat er een verband is, staat voor experten vast. “De milieuvervuiling heeft een impact van tien jaar op de Vlaamse levensverwachting”, zegt Nick Van Larebeke, kankerexpert en lid van de Hoge Gezondheisdraad. Toongevend is het verhaal over het historische stort in het West-Vlaamse Woumen. In de jaren 70 actief, pas zes jaar geleden onderzocht door OVAM.

Resultaat van dat onderzoek? Voor een hoop zware metalen en chloriden werden de milieunormen overschreden. Het stort is intussen nog steeds niet gesaneerd. Volgens de geïnterviewden zet de Vlaamse overheid wel stappen, maar doen ze dat te traag en met te weinig transparantie.