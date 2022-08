Onze tv-tips: geheim agent, een moeilijke schoonmoeder en een gezondheidscrisis

Survivors

Canvas, wo, 22.45u

Dit is een aangrijpende documentaire waarin een groep hulpverleners gevolgd wordt tijdens de zware ebolacrisis in het Afrikaanse Sierra Leone in 2014. Arthur Pratt, de regisseur van deze bij momenten harde film, schetst een portret van een land waarin hij de complexiteit blootlegt van de uitbraak en de sociaal politieke onrust die er het gevolg van is.

Wait until Spring Bandini

VTMGold, wo, 20.35u

Een van de films waarmee Dominic Deruddere eind jaren 80 uitpakte. De film speelt zich af in het Colorado van de jaren twintig en volgt de familie Bandini. Vader Svevo tracht de eindjes aan elkaar te knopen om de familie door de winter te helpen terwijl hij geconfronteerd wordt met zijn schoonmoeder. De film werd laureaat bij de Plateauprijs als Beste Belgische film.

Casino Royale

VTM2, wo, 20.35u

In 2006 zorgde regisseur Martin Campbell voor een geslaagd nieuw elan voor de James Bondfilms. Voor het verhaal van Casino Royale grijpt hij terug naar een van de oudste verhalen uit de Bondreeks. Tevens is dit de eerste film met de inmiddels afscheid nemende Daniel Craig. In deze film gaat hij de strijd aan met Le Chiffre, de bankier van internationale terroristen. (tove)