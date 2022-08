Remco Evenepoel schrikt wanneer hij verschil met Primoz Roglic hoort, en is formeel: “We gaan vechten om deze Vuelta te winnen”

Evenepoel gaf zijn flashinterview op de rollen, in een koelingsvest. Hij moest eerst nog wel op de hoogte gebracht worden van het verschil waarmee hij de tijdrit tussen Elche en Alicante had gewonnen. “48 seconden Op Roglic? Wow”, glundert de rode trui. “Dat is een grote verrassing. Ik had gezien dat Rémi (Cavagna, red.) het uitstekend gehad en dat was perfect voor mij. Zo kende ik de goeie tijden, want ik zag in de bus dat iedereen in het tweede deel vertraagde. Ik wist dus dat ik op hetzelfde niveau moest blijven pushen omdat het een vlakke tijdrit was, met een lastig einde. En de benen deden serieus pijn hier op het laatste, het was echt zwaar. Maar het is een fantastisch gevoel dat ik hier deze ritzege kan pakken in de rode leiderstrui.”

Onze landgenoot reed liefst 55,6 kilometer per uur over Spaanse wegen. “Ik heb niet echt naar mijn snelheid gekeken”, klinkt het. “Ik wist dat het sowieso een snelle tijdrit ging worden. Ik ben gewoon ontzettend gelukkig met deze ritzege. Ik heb mijn droom kunnen waarmaken en we gaan nu vechten en proberen om deze Vuelta te winnen. De druk is er nu af, door deze overwinning. Iedereen binnen de ploeg heeft er vertrouwen in, iedereen rijdt goed. Ik wil deze rode trui nu mee naar Wevelgem (de zetel van Quick-Step Alpha Vinyl, red.) pakken.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Volgens Evenepoel kan er sportief niets meer mislopen nu. “Of ik de Vuelta nu win of niet, hij is nu al geslaagd. Hopelijk blijft iedereen gezond en halen we Madrid. Er kan tot dan nog vanalles gebeuren, maar het is tot nu toe heel goed en we gaan proberen die eerste grote ronde te winnen voor de ploeg. Wie ik het meeste vrees? Roglic staat het dichtste, maar Mas was de voorbije dagen de beste klimmer. Ik ga naar iedereen kijken, maar het wordt nu iets makkelijker om de koers te controleren.”