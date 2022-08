Dief met volle winkelkar geklist in Landen

De politie Getevallei werd maandagnamiddag rond 16.30 uur opgeroepen voor een man die zich zeer verdacht gedroeg in de Delhaize in Landen. Bij aankomst kon de politie vaststellen dat de man met een volle winkelkar naar buiten liep zonder hiervoor te betalen.

De winkelkar was gevuld voor een bedrag van ongeveer 800 euro. De verdachte, een man van 40 jaar met Roemeense nationaliteit, gaf aan de goederen niet te kunnen betalen. Op de camerabeelden is te zien hoe de verdachte de winkel binnenkwam, een rugzak nam en de winkelkar begon te vullen. Eens de winkelkar bijna vol was, begaf de verdachte zich naar de ingang en wachtte hij op het geschikte moment om de winkel te verlaten zonder te betalen. De verdachte gaf in zijn verhoor de feiten toe. Het parket van Leuven heeft beslist om de verdachte te dagvaarden volgens de snelrechtprocedure. De verdachte moet zich begin oktober verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Leuven. (tb)