Chaos in de Efteling: fans van beroemde attractie rennen door het park om merchandise te kopen — © Twitter

In de Efteling is maandag chaos ontstaan door een speciale actie. Naar aanleiding van de nakende sluiting van Het Spookslot, een van de beroemdste attracties van het pretpark, worden een boek en een Spookslot-speld verkocht. De vraag naar de souvenirs bleek veel groter dan gedacht: er vormde zich een enorme wachtrij aan de ingang van het pretpark, waarna de situatie ook uit de hand liep.

Op videobeelden valt te zien hoe mensen als een bezetene door het park rennen van zodra de Efteling zijn deuren opent. Enkele mensen raakten onwel in de wachtrij, maar werden geholpen door de aanwezige hulpverleners. Al snel was duidelijk dat er niet genoeg boeken en speldjes op voorraad waren, waarop het pretpark besloot om QR-codes uit te delen aan de fans. Zo kunnen ze ook via de website een laatste souvenir van de attractie bemachtigen.

Het Spookslot sluit definitief op 4 september. Het park krijgt een nieuw hotel en een nieuw ‘themagebied’ met een overdekte attractie.

