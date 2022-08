GEMEENTERAAD. Bewonersparkeren in Oud-Rekem voortaan met elektronische kaart

Lanaken

Toelage vzw Toerisme: De raad verklaarde zich akkoord om een investeringstoelage van 22.631 euro toe te kennen aan de vzw Toerisme voor de aankoop en plaatsing van toeristisch-historische informatieborden op diverse plekken in Oud-Rekem. “Naast de toelage van de gemeente ontvangt de vzw ook een toelage van 25.000 euro van de provincie, waarmee de totale kostprijs van de borden op 47.631 euro komt. Ze zijn in het Nederlands, Frans en het Engels opgemaakt”, aldus bevoegd schepen Jolein Martens (Open Vld).

Bewonersparkeren: In Oud-Rekem wordt het systeem van bewonersparkeren vanaf 1 september 2022 aangepast: de fysieke parkeerkaart wordt vervangen door een elektronische. “Elk huishouden heeft recht op één gratis digitale bewonerskaart. Bijkomende kaarten kosten 25 euro. Zo’n kaart zal ervoor zorgen dat er geen discussies meer zullen zijn over de zichtbaarheid van de kaart in de wagen. Ook zorgt dit systeem voor een makkelijkere controle door de parkeerwachter en is er geen gevaar meer voor het namaken van bewonerskaarten. Voor gehandicapten blijft de huidige regeling van toepassing en overtreders ontvangen een boete van 25 euro”, aldus schepen Jolein Martens, die beloofde om het systeem elk half jaar te laten evalueren.

Overeenkomst CAW: Tot eind 2025 gaat de gemeente verder in zee met het Centrum Algemeen Welzijnswerk Limburg om in eerste instantie kwetsbare jongeren te begeleiden. Daaraan is blijkbaar grote nood. “Om de halftijdse jeugdwelzijnswerker in dienst te houden, voorzien we jaarlijks 30.000 euro. Het JAC blijft zijn diensten aanbieden in Jeugdhuis Apollo bij het cultureel centrum. Zowel de secundaire scholen Alicebourg als het Pyxiscollege zijn vragende partij voor een verlenging van de overeenkomst. Het aantal vragen om advies en hulp neemt helaas almaar toe”, aldus schepen Christel Gorissen (Vooruit/Groen).