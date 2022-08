GEMEENTERAAD. Eindelijk doorbraak in vernieuwing Asserweg in Zutendaal

ZUTENDAAL

Asserweg: Het heeft jaren geduurd en heel wat voeten in de aarde gehad maar er is een definitieve doorbraak voor de herinrichting van de Asserweg in Zutendaal. Zowel het AWV, Fluvius als de gemeente nemen elk een deel voor hun rekening.

Het plan werd tijdens de gemeenteraadszitting in Zutendaal voorgesteld. “Het is een gewestweg en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) treedt op als bouwheer”, zegt burgemeester Ann Schrijvers (ZVP). “Als alle werken achter de rug zijn wordt de straat overgeheveld naar de gemeente. Volgens de afgesproken verdeling neemt AWV de aanleg van de bovenbouw - zeg maar de wegen - voor haar rekening. Fluvius bekommert zich om de rioleringswerken en wij zorgen als gemeente voor groenaanleg en voetpaden. Verwacht wordt dat AWV dit jaar nog een aanbesteding uitschrijft.” Oppositieraadslid Marty van der Sman (CD&V) vroeg zich luidop af of de bomen die er staan al dan niet verwijderd worden. Nog wilde het raadslid weten of de buurt inspraak heeft in de plannen. Burgemeester Schrijvers (ZVP) zei in een reactie dat het zeker de bedoeling is dat de bomen blijven staan en dat er inderdaad een info-avond gepland is. “Over de maximum toegelaten snelheid kunnen we ons nog niet uitspreken”, zei Schrijvers. “Dat zal nog bepaald moeten worden door de studie die de werken zal voorafgaan.”

Fietsleasing: Het bestuur is op zoek naar een partner die fietsen wil leasen aan personeelsleden van de gemeente. Het zou moeten gaan om een flexibel project waarbij zowel de gemeente als de personeelsleden ontlast kunnen worden van de zorgen die er bij kunnen komen kijken en Zutendaal als fietsgemeente een niveau hoger kan tillen.

Woonbeleid: Het retributiereglement voor het afleveren van het conformiteitsattest voor woningen in Zutendaal wordt aangepast in het kader van het woonbeleid GAOZ. Zo is de retributie niet langer verschuldigd bij de afgifte van het attest maar bij de aanvraag. Dan pas zal het dossier behandeld worden.