GEMEENTERAAD. Lummen vangt 76 Oekraïense vluchtelingen op

Lummen

Vluchtelingen: Burgemeester Luc Wouters (CD&V) gaf een uitgebreide toelichting over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Lummen. “We vangen 76 mensen op waarvan 54 in ons oud woon-zorgcentrum, 8 in onze assistentiewoningen, 8 bij gastgezinnen en 6 die zelfstandig wonen op drie adressen. Onze medewerkers presteerden liefst 2.896 uren om de gebouwen in orde te brengen en ondersteuning te bieden en we maken dus geen winst met de vluchtelingen zoals sommigen opperden. Een vluchteling zonder kinderen krijgt per maand 351 euro leefloon en moet dan zelf instaan voor voeding. Zes kinderen gaan naar de kleuterschool, 12 naar het lager en 18 naar het hoger onderwijs. Van maart tot en met juli leverde Hoeve Gervan eten en dat kostte 35.000 euro, maar nu zorgen ze zelf voor maaltijden”, zei Luc Wouters. Stefan Coenen (onafhankelijke) stelde voor de kinderen activiteiten aan te bieden. “Bij onze sportclubs en jeugdbewegingen zijn ze hartelijk welkom, maar zijn ze op de hoogte?”? vroeg Coenen zich af.

Fietsruimte: De kinderen die naar ’t Sjamajeeke van Genenbos gaan vroegen extra fietsruimte. Schepen Heidi Lamotte (CD&V): “Naast ons gebouw ligt de parking van de kerkfabriek. We hebben een akkoord met bruikleenovereenkomst om een gedeelte van die parking af te spannen zodat ze daar kunnen fietsen. Indien de kinderen niet aanwezig zijn worden de koorden weggehaald”, aldus Heidi Lamotte.

Grasmaaier: De grasmaaier moet hersteld worden en die herstelling kost een paar duizenden euro’s. Luc Wouters: “Daarom werd beslist om een nieuwe dieselgrasmaaier te kopen.” Peter Aerts (Groen) reageerde dat er ook elektrische grasmaaiers bestaan. “Die maken veel minder lawaai en ze zijn onderhouds- en milieuvriendelijker. Er bestaan modellen met een breedte van 130 cm”, vertelde Aerts. Burgemeester Wouters stelde voor om het punt te verdagen en terug te koppelen bij zijn technische dienst.