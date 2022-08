Olietanker voor Jemenitische kust kan elk moment ontploffen, waarschuwen VN

© via REUTERS

De Verenigde Naties waarschuwen voor een olietanker voor de kust van Jemen, die op elk moment zou kunnen breken of ontploffen.

De tanker wordt gebruikt als een opslag- en overslagterminal. Het schip bevat het equivalent van iets meer dan een miljoen vaten.

“De FSO Safer blijft desintegreren en kan op elk moment breken of exploderen”, aldus Russell Geekie, raadgever van de VN-coördinator in Jemen.

De 45 jaar oude tanker is sinds 2015 niet meer onderhouden omdat Jemen kampt met een van ‘s werelds ergste humanitaire crises. De regering strijdt tegen de Houthi-rebellen die de haven van Hodeida controleren.

Volgens Geekie zijn alle installaties aan boord van het schip zo goed als stuk. Een kleine crew op een naburig schip probeert het ergste te vermijden. De olie moet weggepompt worden om een milieuramp te vermijden.

“De onstabiele stromingen en sterke winden van oktober tot december zullen het risico op een ramp enkel nog verhogen”, klonk het nog. De VN herhalen dan ook hun dringende oproep tot giften voor een geplande reddingsoperatie. Er is nog 14 miljoen dollar (ongeveer evenveel in euro) nodig, 66 miljoen dollar is al ontvangen.

“Als we niet handelen, zal het schip breken en de ramp zich voltrekken”, aldus Geekie. “Het is geen vraag van of, maar wanneer.” Bij een olielek zouden de gevolgen rampzalig zijn voor het milieu en de tienduizenden mensen die leven van de visserij op de Rode Zee. De opruiming zou 20 miljard dollar kosten.