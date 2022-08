In de eerste zes maanden van dit jaar kwamen 32 fietsers en 35 voetgangers nooit aan op hun bestemming. Dat het er meer zouden zijn dan tijdens de lockdowns van de coronapandemie, dat viel nog te verwachten. Maar voor ergere cijfers moeten we al snel tien jaar terug in de tijd. “Onaanvaardbaar, als je verkeersveiligheid belangrijk vindt.”