Opa Sloeber en uitbaatster probleemcrèche ’t Sloeberhuisje voorlopig niet op vrije voet

Roxan V.D., de man die ervan verdacht wordt een zes maanden oude baby door elkaar te hebben geschud in probleemcrèche ’t Sloeberhuisje in het Oost-Vlaamse Mariakerke, komt voorlopig niet vrij. De Gentse raadkamer had eerder vandaag geoordeeld dat hij mogelijk de gevangenis zou mogen verlaten onder elektronisch toezicht, maar het parket ging in beroep. Ook zijn dochter, Davina V.D., blijft voorlopig in de gevangenis. De kamer van inbeschuldigingstelling moet nu binnen de veertien dagen de knoop doorhakken.