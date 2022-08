Iconische atletiekcoach is formeel voor Memorial Van Damme: “Ik geloof echt dat Nafi Thiam het wereldrecord kan verbeteren”

De Amerikaanse topcoach Bob Kersee, die onder meer zijn vrouw Jackie Joyner-Kersee naar tal van successen leidde, was dinsdag te gast op een persmoment in aanloop naar de Memorial Van Damme in Brussel. “Ik geloof echt dat Nafi Thiam het wereldrecord kan verbeteren”, zei hij daar.

De lijst van superatleten die Kersee gecoacht heeft is eindeloos, met naast zijn echtgenote ook onder meer Gail Devers, Florence Griffith Joyner, Allyson Felix en vandaag nog altijd Sydney McLaughlin.

“Op welke prestatie ik het meest trots ben, kan ik niet zeggen”, vertelde hij dinsdag in Brussel. “Dat is als vragen wie van mijn kinderen ik het liefste zie. Ik heb alleszins met allemaal nog contact.” Van de mogelijkheden van McLaughlin, wereldrecordhoudster op de 400 meter horden, was Kersee al snel overtuigd. “Ik zag meteen haar talent”, klinkt het. “Ik wist onmiddellijk dat ze een van de snelsten ooit zou worden.”

© PRESSE SPORTS

Het wereldrecord op de zevenkamp van Kersee’s vrouw Joyner-Kersee staat nu al 34 jaar en bedraagt 7.291 punten. Thiams persoonlijk record is 7.013 punten.

“Maar het niveau in de meerkamp gaat weer omhoog”, ziet de Amerikaan. “Ik stel vast dat de Belgen het heel goed doen. Hopelijk kunnen de Amerikanen voor wat concurrentie zorgen. De wereldrecords van mijn vrouw en van Florence (Griffith Joyner, red.) zullen uiteindelijk sneuvelen. De nieuwe generatie is er klaar voor. Ik denk echt dat Nafi Thiam het wereldrecord kan verbeteren, als de omstandigheden er zijn. Ook een derde keer olympisch goud winnen is niet onmogelijk, maar wel lastig. Op het vlak van motivatie en blessures is dat al supermoeilijk, en als vrouw is het nog complexer als je ook een familie wil starten.”

Vorig jaar kon Bob Kersee niet naar Brussel afzakken, omdat hij een maand lang in het ziekenhuis lag met een pancreasprobleem. Ondertussen is hij hersteld. “Hij gaat goed met mij. Mijn atleten hebben mij ‘happy’ gehouden in het ziekenhuis door te laten blijken dat ze met mij inzaten”, besloot hij.