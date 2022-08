European Open in Antwerpen strikt met Felix Auger-Aliassime speler uit top tien tenniswereld

De European Open vinden dit jaar van 16 tot en met 23 oktober plaats in de Antwerpse Lotto Arena en kunnen al uitpakken met een grote naam. Auger-Aliassime won in zijn prille loopbaan al een ATP-titel, dit jaar in Rotterdam, maar wil daar in Antwerpen graag een tweede aan toevoegen. Hij bereikte al negenmaal een finale.

“Dat Felix Auger-Aliassime zijn deelname aan de European Open heeft bevestigd, is het bewijs dat wij opnieuw grote stappen voorwaarts hebben gezet als organisatie”, zegt toernooidirecteur Dick Norman. “Felix is een absolute topper. De Canadees is op erg korte tijd een fantastische carrière aan het uitbouwen. We zijn dan ook enorm trots dat we de halvefinalist van de US Open 2021 naar Antwerpen kunnen halen.”

© ISOPIX

“De European Open is intussen al aan zijn zevende editie toe en we merken dat dit een vaste waarde geworden is op de kalender van velen”, vervolgde Norman. “De ticketverkoop loopt echt goed en binnenkort kondigen we nog heel wat meer toppers aan.”

De prekwalificaties van de European Open vinden dit weekend (zaterdag 3 en zondag 4 september) plaats in TC Forest Hills in Wommelgem.