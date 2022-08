Van Bommel grijnst (en houdt de lippen stijf) bij het horen van de naam Calvin Stengs: “Maar we willen nog versterking”

Geen Europees voetbal meer voor Antwerp dit seizoen, wel nog een midweekwedstrijd. Woensdag ontvangen de Reds vicekampioen Union. “Ze beschikken over de nodige wapens”, keek Mark van Bommel vooruit naar morgen. En er is alvast één belangrijk wapen waarop de Nederlander zelf niet kan rekenen. Michael Frey is out met een kuitblessure en het is nog wachten op een verhelderende diagnose.

“We gaan Michael enkele weken kwijt zijn, maar het is nog niet duidelijk hoe lang precies”, stak Mark van Bommel van wal op zijn persmoment. “Voor het overige is iedereen goed uit de wedstrijd gekomen.” Ook Pacho dus, die na een flinke klap de strijd moest staken en vervangen werd door Gastón Ávila.

Zondag uitte Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck nog zijn frustratie over het optreden van de ref na een bizarre tussenkomst van Ávila. We kregen de 21-jarige Argentijn voor het eerst iets langer aan het werk te zien na zijn korte invalbeurt op Eupen. “De ene speler heeft wat langer nodig om zich aan te passen dan de andere. Hein sprak inderdaad over dat rare moment, maar we werken hard met hem om hem fysiek en tactisch op het niveau te krijgen zodat hij volop kan voetballen.”

© PRESSE SPORTS

De grijns na “Stengs”

De gewenste aanvallende versterking lijkt in de persoon van Calvin Stengs op weg naar de Bosuil. Van Bommel reageerde met een mysterieuze grijns, maar wou niet dieper ingaan op het transferbericht. “We gaan geen berichten de deur uitgooien zolang er niets getekend is. We proberen ons in ieder geval te versterken, want we kampen toch met enkele blessures in de voorste lijn.”

Blij met Bataille

Een andere speler die zich voor het eerst dit seizoen volop kon tonen was Jelle Bataille. De Oostendenaar tankte vertrouwen na een babbeltje met zijn coach. “Goed communiceren met je spelers is erg belangrijk. Soms zie je spelers na een training of een wedstrijd nog wat extra’s doen. Zo werd er (door buitenstaanders, red.) wat lacherig gedaan dat we in de oefenwedstrijd tegen Cappellen spelers van de A-kern lieten meedoen. Maar dat zijn wel 90 minuten in de benen. En Jelle kwam zondag in de ploeg en heeft het gewoon uitstekend gedaan. Da’s het voordeel van de minuten die hij toen gemaakt heeft.”

Union dan. “Het is leuk om met een overwinning op zak naar die wedstrijd toe te leven. Het is een ploeg met wapens. Hun omschakeling is bijvoorbeeld zo’n sterkte. Ze hebben een grote, sterke spits (Boniface, red.) met een heel slimme spits die eromheen beweegt”, doelde hij wellicht op Vanzeir. “Verder hebben ze een moeilijk te bespelen en stabiel middenveld. En achterin staan nog wat sterke jongens die ook nog kunnen opbouwen”, besloot Van Bommel.