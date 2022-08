Anderlecht vist achter het net voor Joshua Zirkzee, die richting de Serie A trekt

Hij ondertekende er een contract voor vier seizoenen, tot medio 2026. Volgens Italiaanse media is met de transfer een bedrag van 8,5 miljoen euro gemoeid. Een verrassing is de overgang allerminst. Afgelopen weekend werd ‘Zirk’ immers gespot in de tribunes van San Siro, toen Bologna op bezoek ging bij regerend kampioen AC Milan.

De voorbije weken was er ook sprake van een mogelijke overgang naar RSC Anderlecht, dat nog op zoek is naar aanvallende versterking. De 21-jarige spits was vorig seizoen op uitleenbasis in het Park aan de slag en liet er een uitstekende indruk na. In 47 duels voor de Belgische recordkampioen, over alle competities samen, was de technisch begaafde Nederlander goed voor 18 doelpunten en 13 assists.