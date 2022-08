Belgian Lion Hans Vanwijn debuteert op 27-jarige leeftijd op een EK: “We hebben hier lang naar uitgekeken”

Hans Vanwijn, de vleugelspeler die straks voor het Franse Nanterre uitkomt, speelt vanaf donderdag zijn eerste EK. Het had al zijn tweede Europees kampioenschap moeten zijn, maar na vijf jaar geleden de hele voorbereiding te hebben meegedaan, moest hij in de laatste week afhaken met een hamstringblessure. Nu is hij fit.

“We hebben er lang naar uitgekeken”, vertelt Vanwijn net na de eerste training van de Lions op Georgische bodem. “We hebben een maand voorbereiding achter de rug, nu zijn we klaar voor het EK”, klinkt het zelfverzekerd. “Ik ben heel blij dat ik op 27-jarige leeftijd mijn eerste EK ga spelen.”

En Vanwijn weet wat er hem en zijn teamgenoten te doen staat in Tbilisi. “We moeten minstens twee matchen winnen om door te gaan”. Dat zijn dan de confrontaties met Bulgarije en Montenegro. “Ja, maar Montenegro is zeker geen slechte ploeg”, weet Vanwijn. “Tegen Georgië zijn er ook mogelijkheden, maar dat wordt niet simpel door hun thuisvoordeel.”

Niet alleen Vanwijn, ook Obasohan, Schwartz, Libert, Bratanovic en Bleijenbergh kunnen straks hun EK-debuut maken. Zeker is dat niet, want twee jongens vallen nog af. Die beslissing valt woensdag.

Vier, vijf of zes debutanten, vernieuwing is er sowieso na het afscheid van Axel Hervelle en Sam Van Rossom. Bondscoach Dario Gjergja is dan ook niet alleen bezig met nu resultaten boeken, maar werpt ook al een blik op wat hierna komt. “Het gaat op dit EK meer dan om winnen of verliezen. De toekomst voorbereiden, is ook heel belangrijk.”

De Lions maakten dinsdagochtend kennis met de gloednieuwe Tbilisi Arena. Trainen deden ze nog niet in de grote arena, wel in een kleinere zaal in hetzelfde complex. De arena werd speciaal voor het EK gebouwd. Vanwijn heeft een positieve eerste indruk: “Het is allemaal heel goed in orde, heel professioneel ook.”