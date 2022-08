Zwembad en restaurant ontruimd na luide knal en lekkend vat met gevaarlijke stoffen

Antwerpen

Het zwembad Wezenberg en nabijgelegen restaurant Colmar aan de Desguinlei zijn dinsdagmiddag ontruimd voor een incident met gevaarlijke stoffen. Het zou gaan om een lek in de kelder van het gebouw. Over welke stof het precies gaat, is voorlopig niet duidelijk. Het specialisatieteam Incident met Gevaarlijke Stoffen (IGS) is aanwezig en onderzoekt de zaak. De hulpdiensten benadrukken dat er geen gevaar is voor de omgeving.