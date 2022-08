Dortmund-spits Sébastien Haller spreekt voor het eerst na operatie aan tumor: “Dit kan iedereen overkomen”

Haller voelde zich onlangs niet lekker na een training in Zwitserland. Borussia Dortmund meldde aanvankelijk dat de aanvaller ziek was. Onderzoek in een ziekenhuis wees uit dat hij een tumor bij een teelbal heeft. Haller keerde vervolgens terug naar Duitsland. De diagnose kwam als een grote schok, vertelde de 28-jarige Ivoriaanse international. “Maar veel mensen waren oprecht bezorgd en dat was erg emotioneel voor mij. Het was iets wat ik nooit had verwacht van deze mensen in de voetbalwereld. Het geeft je extra motivatie om terug te komen”, vertelde Haller aan de Amerikaanse tv-zender ESPN.

Inmiddels revalideert Haller na een operatie en chemotherapie. “Het gaat goed met me. Ik ben in staat geweest om goed te eten en ik controleer mijn lichaam elke dag”, vertelde Haller, die ook in de fitness heeft gewerkt aan zijn conditie. “Ik ben zelfs op het niveau dat ik een paar maanden geleden was. Dat is een goed teken en ik hoop dat het zo blijft”, zei hij.

Verder wees Haller nog op het belang van bloedonderzoek. “Je hebt geen symptomen. Je voelt het niet. Daarom is het belangrijk om veel tests te doen, want het kan iedereen overkomen, vooral jonge mannen”, aldus Haller.

Terugkeren naar het voetbalveld zal een paar maanden duren, zei hij. “Het is belangrijk dat ik niet te veel spiermassa verlies. Ik moet fit blijven. Het belangrijkste is nu dat mijn lichaam zich goed voelt. Het grote doel is natuurlijk om voor de supporters te spelen en het eerste doelpunt te maken. Dat zal een mooi en emotioneel moment worden.”

Haller maakte nog maar net de overstap van Ajax naar Dortmund. Daar moet hij de naar Manchester City vertrokken Noor Erling Braut Haaland opvolgen.